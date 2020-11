Spezia-Juventus 1-4, gol e highlights: doppietta del ritrovato Cristiano Ronaldo, a segno pure Morata e Rabiot. Pobega per i liguri | Video

01 novembre 2020 a

La Juve ritrova Cristiano Ronaldo e quasi di conseguenza ritrova anche la vittoria. A Cesena contro lo Spezia i bianconeri soffrono nel primo tempo, terminato 1-1 grazie alle reti di Morata e al pareggio ligure con Pobega.

Nella ripresa però, al minuto 11, Pirlo getta nella mischia CR7, tornato a disposizione dopo la guarigione dal Coronavirus, e l'asso portoghese impiega appena tre minuti per realizzare il 2-1 che spalanca la strada al successo bianconero. La Juve infatti poi trova il tris con Rabiot e nel finale ancora Ronaldo chiude i conti su calcio di rigore. Con questa vittoria la squadra di Pirlo balza a quota 12 punti in classifica, a -4 dalla capolista Milan ma a +1 sull'Inter. Insomma, il miglior modo per dimenticare in fretta la sconfitta in Champions League contro il Barcellona.

