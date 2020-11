Milan capolista, Ibrahimovic festeggia alla sua maniera su Instagram: "Perché correre quando puoi volare?"

01 novembre 2020 a

Perché correre quando puoi volare? Zlatan Ibrahimovic festeggia alla sua maniera lo spettacolare gol messo a segno contro l'Udinese che ha consentito al Milan di vincere in trasferta e continuare la sua corsa in testa alla classifica del campionato di Serie A. Lo fa pubblicando la foto della sua rovesciata, commentata come al solito con un brevissimo post in lingua inglese: why run when you can fly. Perché correre quando puoi volare?

In meno di un'ora la fotografia supera il mezzo milione di like. Zlatan Ibrahimovic ha già realizzato sette gol in campionato e per ora guida la classifica dei cannonieri.

