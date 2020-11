Modena-Perugia 0-1. Quarta vittoria consecutiva, Murano decisivo

Grifo in testa alla classifica del girone B della Serie C in attesa del posticipo del Padova

Il Perugia vince anche a Modena: 0-1, decisivo il gol nel primo tempo di Murano. Così i biancorossi volano in testa alla classifica (16 punti dopo 8 partite) in attesa del Padova (in campo domani a Cesena). Si tratta della quarta vittoria consecutiva per la squadra allenata da Fabio Caserta.

Modena-Perugia: le probabili formazioni. Caserta: "Ora si fa sul serio". Fuori Falzerano

Il Grifo si prende il primo big match della stagione con una partita "operaia" in cui spesso ha lasciato il pallino del gioco all'avversario. Il Perugia ha saputo difendersi, sacrificarsi e poi dopo aver colpito i canarini grazie a una palla inattiva e sprecato qualche buona occasione per raddoppiare, ha gestito il vantaggio. Il Perugia (senza Angella, Negro, Burrai, Kouan, Minesso e Falzerano, quest'ultimo lasciato a casa per motivi disciplinari) lascia sfogare il Modena nel primo quarto d'ora per poi passare in vantaggio al 24' sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Dragomir tocca per Moscati, cross sul primo palo dove Murano brucia tutti (terzo gol stagionale per l'ex Potenza). Il Perugia sciupa con Melchiorri e Murano due buone chanche per il raddoppio, mentre è Muroni nell'altra area a sparare altissimo da posizione comoda (37'). Nella ripresa il Modena si gioca la carta Sodinha, schiaccia il Perugia nella propria metà campo ma non trova mai il guizzo giusto anche se per due volte prima Melchiorri e poi Fulignati salvano la porta biancorossa (47'). Murano in contropiede si fa ipnotizzare da Gagno (59'), poi tanto Modena (Monachello spreca al 95') ma il Perugia alza la diga e porta a casa tre punti d'oro.

