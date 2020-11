Ternana, cinquina al Catanzaro e quarta vittoria di fila: primato in classifica confermato

01 novembre 2020 a

Quarta vittoria consecutiva per la Ternana che conferma il suo primato in classifica. Le Fere si sono imposte per 4-1 sul Catanzaro, al termine di una partita risolta nella parte iniziale della ripresa. Nel primo tempo botta e risposta tra le due squadre, con il vantaggio rossoverde firmato da Partipilo e il pareggio calabrese con Carlini.

La Ternana si scatena però nella seconda frazione: reti di Falletti, Palumbo e Raicevic; nel finale il rigore di Ferrante per il definitivo 5-1. Con questa vittoria la squadra di Cristiano Lucarelli si conferma al primo posto, a quota 18 punti in classifica. Per quanto riguarda il prossimo turno, sarà sabato 7 novembre a Cava de' Tirreni.

