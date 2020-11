Spezia-Juventus, Cristiano Ronaldo entra in campo al 59' e dopo tre minuti va subito in gol | Video

01 novembre 2020 a

Cristiano Ronaldo subito protagonista al ritorno in campo. Il fuoriclasse portoghese, guarito dal Coronavirus, è entrato al 59' della sfida tra lo Spezia e la sua Juventus e dopo appena 3' è andato subito in gol, portando in vantaggio i bianconeri contro i liguri per il momentaneo 2-1.

Il miglior modo per rispondere alle polemiche che lo avevano visto coinvolto pure con il virologo Roberto Burioni. Quest'ultimo, dopo lo scivolone social di CR7 che aveva definito "caz****" il tampone, lo aveva deriso su twitter: "Benvenuto tra i virologi, ci servirai al calcetto contro gli oculisti". Ora la risposta migliore di Ronaldo, a suon di gol come sempre. Il match, per la cronaca, si è concluso 4-1 in favore della Juve, in maglia arancione: a segno Morata, Cristiano Ronaldo con una doppietta, e Rabiot.

