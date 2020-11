Sampdoria-Genoa, probabili formazioni e dove vederla in tv: il derby è la sfida tra i vecchi bomber Quagliarella e Pandev

01 novembre 2020 a

Derby della Lanterna nel posticipo serale di domenica 1 novembre. A Marassi con fischio d'inizio alle 20,45 c'è infatti la sfida tra Sampdoria e Genoa. Una sfida che sarà anche quella tra i vecchi bomber Quagliarella dalla parte blucerchiata e Pandev sulla sponda rossoblù. I due veterani saranno supportati rispettivamente da Ramirez e Pjaca.

La squadra di Ranieri è reduce da tre successi di fila, mentre quella di Maran deve rilanciarsi dopo le tante positività al Covid che hanno complicato non poco il cammino dei Grifoni. Queste le probabili formazioni. Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri. Genoa: Perin; Biraschi, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Radovanovic, Badelj, Rovella, Criscito; Pandev, Pjaca. All. Maran. Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), dalle 20,45.

