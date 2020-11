Lorenzo Sonego si arrende in finale, il torneo di Vienna lo vince il russo Rublev

01 novembre 2020 a

a

a

Niente da fare per Lorenzo Sonego nella finale del torneo sul cemento di Vienna. Domenica 1 novembre contro Rublev, il russo si è imposto in due set con un doppio 6-4. Per il tennista torinese tuttavia si è trattato di una grande esperienza che lo porterà a scalare molte posizioni nella classifica Atp. Sonego infatti a Vienna è stato capace di sconfiggere diversi giocatori che lo precedono nel ranking, su tutti Novak Djokovic, battuto ai quarti di finale con un clamoroso 6-2, 6-1. Rublev, prima del successo in finale contro Sonego, aveva eliminato anche Jannik Sinner ai quarti, con il giovane altoatesino ritiratosi dopo appena tre game.

