Udinese-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv: Pioli recupera Donnarumma, friulani con l'ex Deulofeu

01 novembre 2020 a

a

a

Milan in campo nel lunch match di giornata contro l'Udinese alla Dacia Arena. Fischio d'inizio alle 12,30 con i rossoneri che tentano di allungare di nuovo il passo dopo il 3-3 casalingo contro la Roma. Buone notizie per Pioli, che recupera il portiere titolare Donnarumma e Rebic: quest'ultimo però partirà dalla panchina. In attacco, a supporto del totem Ibrahimovic, Leao, Calhanoglu e Saelemaekers. Nell'Udinese tridente con Pereyra, Okaka e l'ex Deulofeu. Queste le probabili formazioni. Udinese: Musso; Stryger, De Maio, Nuytinck, Samir; De Paul, Arslan, Makengo; Pereyra, Okaka, Deulofeu. All. Gotti. Milan: G.Donnarumma; Calabria, Kajer, Romagnoli, T.Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli. Arbitra Di Bello di Brindisi. Diretta tv in esclusiva su Dazn.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.