Ternana-Catanzaro su Cusano Italia tv con le voci di Dazn, ospite Ivan Zazzaroni: commento tecnico di Riccardo Zampagna

Saranno tre i telecronisti che a turno commenteranno in diretta le partite della Ternana su Cusano Italia tv, emittente dell'Università Niccolò Cusano, che si è aggiudicata i diritti televisivi dei match delle Fere nel girone C di Serie C. Si tratta di Gabriele Giustiniani (a lui toccherà domenica 1 novembre per la partita con il Catanzaro), Riccardo Mancini e Marco Calabresi, attualmente voci di Serie A e B su Dazn. L'intenzione della società è di coinvolgere con dei collegamenti anche i giornalisti ternani. Ospite fisso Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello sport, con Riccardo Zampagna commentatore tecnico.

La sfida di domenica 1 novembre contro il Catanzaro al Liberati dunque sarà trasmessa sul canale 264 del digitale terrestre, nell'ambito del programma "C come calcio", con tre fasi: La partita, L'intervallo e la terza al termine dell’incontro imperniata su tutta la Lega Pro, con risultati, classifiche e spunti di riflessione.

