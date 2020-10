Modena-Perugia: le probabili formazioni. Caserta: "Ora si fa sul serio". Fuori Falzerano

31 ottobre 2020 a

Scatta l’operazione maturità. Il Perugia domenica 1 novembre (ore 15) è di scena a Modena e, dopo il tris di successi che ha scacciato via i fantasmi di un avvio di stagione a singhiozzo, cerca il salto definitivo verso la vetta, ora distante una lunghezza (Padova e Sudtirol hanno 14 punti) nell’affollata classifica del girone (il Grifo è a 13 insieme a Triestina, Feralpisalò, Carpi e Modena). Per la squadra di Caserta è il primo vero scontro diretto - contro una formazione imbattuta in casa da un anno e con la porta “chiusa” da 228’ - e arriva in un momento top sul piano mentale ma non altrettanto per le assenze. “Entriamo nel vivo. Ai ragazzi ho chiesto massima attenzione perché non sarà facile. Posso garantire che scendono in campo dal primo minuto per fare una gran partita, sia in casa che fuori. Vedo la loro determinazione, poi alcune gare sono condizionate dagli episodi, com’è avvenuto in Coppa Italia” ha detto il tecnico biancorosso alla vigilia.

Caserta si affida alla stessa ossatura tattica della svolta. Anche la tornata di tamponi-Covid di ieri ha dato esito negativo, ma sono comunque out Burrai, Minesso, Negro, Kouan e Angella, più Falzerano che è rimasto fuori per motivi disciplinari perché sembra che non abbia gradito una nuova esclusione dall’undici titolare. Le probabili formazioni: MODENA (4-3-1-2): Gagno; Bearzotti, Zaro, Ingegneri, Varutti; Prezioso, Gerli, Castiglia; Sodinha; Scappini, Spagnoli (A disp: Chiossi, Narciso, Mattioli, Mignanelli, Milesi, Pergreffi, Stefanelli, Zaro, Davì, Laurenti, Muroni, Abiuso, Monachello, Tulissi) All Mignani. PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Rosi, Sgarbi, Monaco; Elia, Sounas, Moscati, Dragomir, Crialese; Melchiorri, Murano (A disp: Baiocco, Bocci; Tozzuolo, Cancellotti, Favalli, Konate, Vanbaleghem, Lunghi, Bianchimano) All. Caserta. Arbitro: Daniele Rutella di Enna.



