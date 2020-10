Sir volley, altri sette atleti positivi al Covid-19

In tutto sono 12 i giocatori colpiti dal virus, salta anche la gara con Modena

La Sir Safety Conad Perugia comunica la positività al Covid-19 di ulteriori sette propri atleti evidenziata dai risultati pervenuti sabato pomeriggio relativi al giro di tamponi effettuato ieri. Tutti i positivi si trovano in isolamento come da protocollo e non presentano particolari sintomi.

Nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi test per tutte le ulteriori verifiche della situazione e continuerà il monitoraggio clinico di tutti i giocatori positivi. A questo punto in casa Sir i giocatori positivi salgono a 12, praticamente tutta la squadra dopo i primi due casi, quelli di Ricci e Solè della scorsa settimana. Dopo il rinvio della gara di Milano appare scontato anche quello di domenica prossima con Modena.

