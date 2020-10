Lorenzo Sonego, il sogno continua a Vienna: dopo Djokovic battuto anche Evans, ora c'è Rublev in finale

31 ottobre 2020 a

Continua la cavalcata di Lorenzo Sonego a Vienna. Sul cemento del torneo nella capitale austriaca, il tennista di Torino ha liquidato pure il britannico Evans dopo l'impresa contro il numero uno del mondo Nole Djokovic. Sonego ha battuto Evans con il punteggio di 6-3, 6-4, dando dimostrazione di solidità e di una ottima condizione psicofisica. In finale il giovane azzurro affronterà in finale il russo Rublev, che ha approfittato dei ritiri di Jannik Sinner ai quarti e di Anderson in semifinale. Il russo tuttavia è avversario favorito dal ranking, ma in questo stato di grazia Lorenzo Sonego può compiere qualsiasi impresa. Appuntamento domenica 1 novembre.

