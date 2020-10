Crotone-Atalanta 1-2. Gol e highlights: doppietta di Muriel

31 ottobre 2020 a

L'Atalanta torna a vincere: 1-2 a Crotone grazie alla doppietta di Muriel nel primo tempo. In campionato i bergamaschi in Serie A erano reduce da due brucianti sconfitte (con Napoli e Sampdoria) e avevano bisogno di una prova di forza per riscattarsi. Obiettivo centrato nonostante il neopromosso Crotone si sia dimostrato avversario complicato.

Tutto nel primo tempo con il veloce uno-due siglato dall'attaccante colombiano (26' e 38'). Prima dell'intervallo la rete di Simy (40') permette ai calabresi di restare in partita sino alla fine. Con questa vittoria l'Atalanta può preparare con grande serenità il big match di martedì: a Bergamo arriverà il Liverpool.

