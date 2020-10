F1, Bottas in pole al Gp dell'Emilia Romagna. Settimo Leclerc. Gli highlights

31 ottobre 2020 a

Valtteri Bottas scatterà dalla pole del Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha chiuso le qualifiche ufficiali con il miglior tempo in 1'13"609, precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton. "Bella lotta, non è mai facile prendere la pole. Mi piace moltissimo questa pista. Ora bisogna scrollarsi di dosso questa sensazione e pensare alla gara" ha raccontato il pilota finlandese.

In seconda fila Max Verstappen (Red Bull) e Pierre Gasly (AlphaTauri), Settimo tempo per la Ferrari di Charles Leclerc che quindi partirà dalla quarta fila. Scatterà dalla quattordicesima casella in griglia Sebastian Vettel sull’altra Rossa. Il tedesco è stato eliminato nel Q2.

