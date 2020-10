Bologna-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla in tv: Mihajlovic con Palacio per scacciare la crisi

31 ottobre 2020 a

a

a

L'anticipo serale di sabato 31 ottobre della sesta giornata di Serie A si gioca al Dall'Ara tra Bologna e Cagliari. I rossoblù di Mihajlovic, quattro sconfitte e una sola vittoria in campionato, sono chiamati a far punti per scacciare la crisi. Il tecnico serbo ha smentito nella conferenza di venerdì 30 il probabile arrivo di Mandzukic, mentre il Cagliari al contrario vuole confermare il buon momento dopo i due successi di fila.

Per Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna a Ballando con le stelle lungo applauso e il massimo dei voti

Arbitra il signor Fabbri di Ravenna. Queste le probabili formazioni. Bologna: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic. Cagliari: Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco. Diretta tv dalle 20,45 su Dazn.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.