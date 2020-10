Inter-Parma, probabili formazioni e dove vederla in tv: nerazzurri senza Lukaku, c'è Perisic davanti con Lautaro Martinez | Video Sky

31 ottobre 2020 a

Torna in campo l'Inter, che continua il suo inseguimento alla vetta, occupata attualmente dai cugini del Milan. I nerazzurri, dopo il successo a Marassi con il Genoa e il pari in Champions contro lo Shakhtar, affronteranno a San Siro il Parma, con fischio d'inizio alle 18. Conte deve fare a meno ancora di Skriniar positivo al Coronavirus e di Lukaku, alle prese con un risentimento muscolare. Out pure Sensi e Sanchez. In attacco dunque fiducia a Perisic accanto a Lautaro Martinez, a caccia di riscatto dopo il clamoroso errore sotto porta in Ucraina.

Il Parma di Liverani si affida invece a Gervinho e l'ex Karamoh, due schegge che potrebbero mettere in difficoltà la difesa nerazzurra. Possibile turno di riposo per Vidal, torna Gagliardini. Spazio pure a Eriksen. Queste le probabili formazioni. Inter: Handanovic; De Vrij, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Darmian; Eriksen; Lautaro, Perisic. All. Conte. Parma: Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Pezzella; Cyprien, Hernani, Kurtic; Kucka; Karamoh, Gervinho. All. Liverani. Arbitra Pairetto di Nichelino. Match visibile in tv su Sky Sport Serie A (202).

