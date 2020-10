Crotone-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in tv: Gasperini si affida a Gomez e Ilicic in attacco con Zapata | Video Sky

31 ottobre 2020 a

La sesta giornata di campionato di Serie A si apre con Crotone-Atalanta. Il match è in programma allo Scida con inizio alle ore 15. L'Atalanta è reduce da due sconfitte consecutive in campionato e dal pareggio in Champions contro l'Ajax.

In Calabria quindi è chiamata a riconquistare i tre punti, contro la squadra di Stroppa, attualmente con un solo punto in classifica ottenuto tuttavia contro la Juventus. Per Gasperini consueto 3-4-2-1, con Gomez e Ilicic a supportare Zapata in attacco Dall'altra parte il tandem offensivo è composto da Simy e Messias. Queste le probabili formazioni. Crotone: Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Benali, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa. Atalanta: Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, Pasalic, Pessina, Mojica; Gomez; Ilicic, D.Zapata. All. Gasperini. Arbitra Dionisi di L'Aquila. La partita è visibile in tv su Sky Sport Serie A, canale 202 della piattaforma Sky.

