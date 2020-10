Tennis, Lorenzo Sonego: clamorosa impresa. Batte Novak Djokovic con un sonoro 6-2, 6-1

30 ottobre 2020 a

E' una clamorosa impresa quella del tennista Lorenzo Sonego. L'atleta azzurro, numero 42 Apt, ha infatti battuto in due set il numero uno al mondo, Novak Djokovic. E' finita 6-2, 6-1 la partita dei quarti di finale del torneo Erste Bank Open di Vienna. Sonego ha lasciato soltanto tre giochi ad uno dei giocatori più forti degli ultimi decenni. Il serbo, 33 anni, quest'anno aveva vinto 37 partite e ne aveva perse soltanto due: la finale del Roland Garros contro Nadal e gli ottavi dell'Us Open per squalifica, dopo aver colpito un giudice di linea scagliando la pallina. Ora è arrivata la terza sconfitta per mano del 25enne atleta di Torino.

