Striscia la notiza, Tapiro d'oro per l'allenatore della Juve. Pirlo: "Non ho paura di non mangiare il panettone"

A chi consegnare un Tapiro d'oro se non ad Andrea Pirlo, visto il difficile inizio di stagione della sua Juve? Valerio Staffelli e la produzione di Striscia la notizia non ci hanno pensato un attimo. Staffelli ha atteso l'allenatore della Juventus e davanti alle telecamere lo ha intercettato mentre era in automobile e gli ha consegnato il satirico trofeo.

La sconfitta in Champions League contro il Barcellona è la partita che ha fatto scattare il blitz di Striscia la notizia. Ma l'allenatore della Vecchia Signora si è detto ottimista: "Siamo in rodaggio. Non ho paura di non mangiare il panettone - ha dichiarato il tecnico. Sono fiducioso".

