Cristiano Ronaldo, tampone negativo: il fuoriclasse della Juventus guarito dal Coronavirus

Il portoghese è rimasto per 19 giorni in quarantena: in campo già con lo Spezia?

Cristiano Ronaldo è guarito dal Coronavirus. Lo comunica la Juventus in una nota sul proprio sito. Il tampone a cui si è sottoposto CR7 "ha dato esito negativo - spiega il club bianconero - Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare".

L’asso portoghese sarà quindi a disposizione per la sfida di campionato di domenica con lo Spezia. Da verificare le sue condizioni atletiche, altrimenti potrebbe tornare in campo nel prossimo turno di Champions League (mercoledì 4 novembre contro il Ferencvaros).

