Equitazione, l'Umbria vince la Coppa delle Regioni di dressage

Grazie alle performance di quattro ragazze a Cervia è arrivato il primo posto

30 ottobre 2020 a

Al centro ippico ‘Le siepi’ di Cervia si sono concluse le gare per la Coppa delle Regioni di dressage. Anche l’Umbria ha dato battaglia per l’ambito trofeo raggiungendo un grande obiettivo. Con Vittoria Volpi, Mina Felicitas Simeone, Chiara Gorietti e Stella Capitanucci, l’Umbria è riuscita a conquistare il gradino più alto del podio nel livello E, dove si confrontavano quindici squadre. Nella stessa occasione si disputavano anche i trofei giovanili e, a titolo individuale, Vittoria Volpi e Mina Felicitas Simeone, preparate dalla loro istruttrice Asia Goetzke, hanno vinto rispettivamente il Trofeo Allievi Pony e il Trofeo Allievi Pony Patente A. Prestigiosi risultati che hanno suscitato grande emozione in Mirella Bianconi, presidente della Federazione italiana sport equestri Umbria, la quale, sollevando la coppa, ha ringraziato gli istruttori, i tecnici Norma Paoli e Italo Cirocchi e, soprattutto, le ragazze.

