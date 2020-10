Perugia, tamponi tutti negativi: la squadra torna ad allenarsi nel pomeriggio

Foto: foto di Giancarlo Belfiore

Pericolo scongiurato dopo il caso di positività alla vigilia della gara di Brescia

30 ottobre 2020

a

a

Tutti negativi. E' il responso tanto atteso in casa Perugia dopo i tamponi effettuati nella giornata di giovedì. Quindi, un bel sospiro di sollievo per Caserta e tutto lo staff dopo la positività di un giocatore nella vigilia della gara di Coppa Italia contro il Brescia. L'esito degli esami comunicato nella mattinata di venerdì ha rassicurato tutti. Non ci sono contagi e resta, quindi, un solo positivo nel gruppo squadra, ora in isolamento. Nel pomeriggio i giocatori agli ordini del tecnico torneranno ad allenarsi in vista dell'impegno di domenica (ore 15) allo stadio Braglia di Modena contro una delle big del campionato.

