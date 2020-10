Una madrina d'eccezione per il Foligno calcio

E' Irene Antonucci e dal 3 novembre sarà in prima serata su Canale 5 con Michelle Hunziker

Il Foligno Calcio ha una madrina e che madrina! Si tratta della bella attrice pugliese Irene Antonucci che mercoledì 3 novembre sarà in tv , in prima serata su canale 5, come giudice di muro della trasmissione condotta Michelle Hunziker “All Together Now 3”. Ultimo lavoro della Antonucci è stato al festival Teatram con un monologo che ha concluso la manifestazione. L’attrice pugliese, grande tifosa del Foligno (ha assistito alla gara dei falchetti di domenica scorsa), è stata protagonista di due cortometraggi. Il primo coinvolge 20 artisti e lancia un messaggio di solidarietà e apertura verso l’arte. Il secondo dal titolo “Fuori Moda” è una provocazione sui propri bisogni. Presto inizierà le riprese di un film.

