Roma-Cska Sofia 0-0 in Europa League. Il turn over non paga. Gli highlights

La Roma non va oltre lo 0-0 casalingo all'Olimpico con il Cska Sofia e fallisce l’occasione di volare in testa solitaria in vetta al proprio girone di Europa League.

Il turnover massiccio a cui ha fatto ricorso anche questa volta Fonseca ha confermato tutti i limiti delle seconde linee giallorosse che spesso hanno subito l'iniziativa della squadra bulgara. Positivo il ritorno in difesa di Smalling, mentre è clamoroso l'errore sul finire della partita di Dzeko che - entrato nella ripresa - all'87' sbaglia una comoda occasione a porta libera. La classifica del girone A: Cluij e Roma 4, Cska Sofia e Young Boys 1.

