Real Sociedad-Napoli 0-1: gol e highlights. A segno Politano nella partita di Europa League

29 ottobre 2020 a

a

a

Il Napoli vince in casa del Real Sociedad: 0-1, gol di Politano, nella seconda gara del girone di Europa League.

Nel primo tempo parte bene il Napoli, poi il Real Sociedad prende in mano il comando della partita. Il gol decisivo lo ha messo a segno Matteo Politano: l'attaccante ha scambiato con Bakayoko e dal limite dell'area ha esploso il suo sinistro che ha finito la sua traiettoria in rete anche grazie alla deviazione di Sagnan (55'). Poi il Napoli alza la diga difensiva con Koulibaly e Ospina protagonisti. Nel finale gol annullato a Osimhen che poi è stato anche espulso. Nel corso del primo tempo infortunio per Lorenzo Insigne. Il capitano dei partenopei ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio muscolare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.