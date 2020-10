Coronavirus, in serie D non giocano Foligno e Trestina

Altre due gare saltate nel girone E

29 ottobre 2020 a

a

a

Il Trestina è venuto a conoscenza giovedì della positività di un tesserato. Positività immediatamente comunicata al Dipartimento Interregionale che sta predisponendo il rinvio. Salgono a 5 le gare rinviate nel girone E di serie D. Dopo un caso di positività registrata in casa bianconera, infatti, verrà rinviata anche San Donato Tavarnelle-Trestina. Rinvio che si aggiunge a quelli, già ufficializzati, di Montespaccato-Foligno, Gavorrano-Montevarchi, Grassina-Sinalunghese e Scandicci-Flaminia. Dall'inizio del campionato, salgono così a 15 le partite rinviate su 54 in queste prime 6 giornate. Il Foligno non gioca a Montespaccato perchè sarebbero cinque i casi di Covid-19 nel club laziale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.