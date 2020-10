Milan-Sparta Praga 3-0: Diaz, Leao e Dalot. Gol e highlights della partita di Europa League

29 ottobre 2020 a

a

a

Il Milan vince 3-0 il match di girone H di Europa League con lo Sparta Praga. Partita sbloccata al 24’ da Brahim Diaz, che mette in rete su assist di Ibrahimovic. Lo svedese sbaglia anche un rigore, dopo essere stato atterrato, prendendo la traversa al 36’.

Nella ripresa è Leao a raddoppiare al 57’, dopo un passaggio in profondità di Dalot. Sarà lo stesso Dalot a siglare il tris al Praga. Niente da fare per in cechi, reduci da un 4-0, e altro tris per il Milan dopo il 3-1 al Celtic. Pioli incassa e arriva a 6 punti in Europa League.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.