Roma-Cska Sofia: formazioni ufficiali, orario e diretta tv della partita di Europa League. Dzeko in panchina

29 ottobre 2020 a

a

a

La Roma oggi gioca contro il Cska Sofia, all'Olimpico, nella seconda partita di Europa League. Giallorossi a caccia di altre tre punti dopo la vittoria in Svizzera contro lo Young Boys.. La squadra bulgara, invece, ha iniziato con un risultato negativo, perdendo per 0-2 in casa contro il Cluj. Fischio d'inizio alle ore 21, diretta tv su Sky (204 e 253, oltre che Sky Go). Dzeko parte dalla panchina.

Real Sociedad-Napoli: orario, diretta tv e probabili formazioni della partita di Europa League

Le formazioni ufficiali. ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Cristante, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Borja Mayoral. (A disposizione: Mirante, Boer, Karsdorp, Ibanez, Jesus, Pellegrini, Dzeko, Pedro, Veretout, Zalewski, Milanese). All. Fonseca. CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Zanev, Mazikou; Youfa, Jeferson; Sinclair, Sankharé, Yomov; Sowe. (A disposizione: Evtimov, Henrique, Carey, Beltrame, Keita, Penaranda, Turitsov, Tiago, Ahmedov, Galabov). All. Morales. Arbitro: Kulbakov (Bulgaria).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.