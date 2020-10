Real Sociedad-Napoli: orario, diretta tv e probabili formazioni della partita di Europa League

29 ottobre 2020 a

Seconda partita di Europa League per il Napoli: la squadra di Gattuso oggi gioca in trasferta, a San Sebastian, contro il Real Sociedad. I partenopei all'esordio hanno perso in casa contro l'Az Alkmaar, gli spagnoli invece hanno vinto con il Rijeka. Fischio d'inizio alle ore 21, la partita sarà trasmessa su Sky (canale 201 e 252, oltre che Sky Go).

Le probabili formazioni: REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Ander Guevara; Portu, David Silva, Mikel Merino, Oyarzabal; Willian José. A disposizione: Moyà, Ayesa, Aihen Muñoz, Sagnan, Guridi, Zubimendi, Arambarri, Jon Bautista, Roberto Lopez, Berrenetxea, Januzaj, Isak. Allenatore: Alguacil. NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Lobotka, Insigne; Petagna. A disposizione: Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Rrhamani, Manolas, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Osimhen, Lozano, Mertens. Allenatore: Gattuso. ARBITRO: Pawson (Inghilterra).

