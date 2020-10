Milan-Sparta Praga, Europa League: gol di Brahim Diaz, Ibrahimovic sbaglia un rigore

29 ottobre 2020 a

a

a

Milan in vantaggio al 24' del primo tempo: segna Brahim Diaz. Nel match contro lo Sparta Praga, valevole per la seconda giornata dell’Europa League 2020/2021, i rossoneri trovano la rete dell’1-0 sull'asse Ibrahimovic-Diaz. Assist dello svedese e gol dell’ex giocatore del Real Madrid che, a tu per tu con il portiere non sbaglia.

Al 36' Ibrahimovic tira sulla traversa un calcio di rigore. Il Milan ha già vinto la prima partita del girone, contro il Celtic, e se riuscisse a conservare la vittoria pure nella sfida con lo Sparta andrebbe a punteggio pieno in classifica iniziando a ipotecare il passaggio del turno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.