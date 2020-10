Milan-Sparta Praga: le formazioni ufficiali, orario e diretta tv della partita di Europa League

29 ottobre 2020 a

a

a

Il Milan in campo a San Siro per la seconda partita del gruppo H di Europa League. Contro lo Sparta Praga, fischio d'inizio alle ore 18,55), Pioli si affida a Ibrahimovic: niente turn over per lo svedese. Tra i titolari si rivedono Tonali e Dalot, confermato tra i pali Tatarusanu nonostante l'esordio con papera nella partita di campionato con la Roma (Donnarumma è positivo al Coronavirus). La partita sarà in diretta televisiva su Sky (canale 201 e 252, oltre che Sky Go).

Ibrahimovic: "Non siete Zlatan, non sfidate il Coronavirus". L'attaccante del Milan testimonial anti Covid

Le formazioni ufficiali: MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Bennacer, Tonali; Castillejo, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli. SPARTA PRAGA (4-3-2-1): Heca; Sacek, Celustka, Lischka, Hanousek; Vindheim, Pavelka, Travnik; Dockal, Krejci; Julis. All. Kotal

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.