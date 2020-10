L'Antognolla Golf è il miglior campo d'Italia

Il premio speciale arriva dagli World Golf Awards

Situato in Umbria, nel cuore verde d'Italia, Antognolla Golf è al primo posto della classifica dei campi da golf italiani, grazie anche a fairway lunghi e in pendenza, meravigliosi ostacoli d’acqua, green ampi e ondulati, ideali per qualsiasi livello di gioco. Il premio giunge al termine di un percorso di due anni che ha visto numerosi interventi volti a migliorare il campo e le prestazioni. Nel 2018 il campo è stato oggetto di importanti lavori di miglioramento, grazie ad un investimento multimilionario: tutti i bunker e i tee sono stati rinnovati ed è stato installato un nuovo sistema di irrigazione e drenaggio che permette di giocare tutto l’anno; nel 2019 è stato inaugurato un nuovo campo pratica e sono stati completati i lavori di rifacimento dell'intero tracciato destinato ai cart. A supervisionare con cura i lavori, il team di Robert Trent Jones Jr., che ne aveva già curato il progetto originale. Si tratta di un grande risultato ottenuto anche grazie alla professionalità del personale locale a cui il team di Antognolla si è affidato per garantire alti standard di qualità e per contribuire ad aumentare il turismo nella regione. Ricevendo il premio a nome della proprietà e dell’intero team di Antognolla, il direttore del Golf César Burguière ha affermato: “Siamo assolutamente entusiasti di ricevere questo importante riconoscimento come “Miglior campo da golf in Italia” per il 2020. Se siamo qui, è grazie all’ottimo lavoro di tutta la squadra, un impegno che noi ben conosciamo e che i nostri soci e i nostri ospiti ci riconoscono ed è semplicemente fantastico ricevere un tale riconoscimento dai World Golf Awards. Vorremmo ringraziare tutti coloro che ci hanno votati e mi auguro di poter dare il benvenuto al Golf di Antognolla a moltissimi nuovi giocatori in futuro”.





