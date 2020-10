Coronavirus, Federica Pellegrini annuncia che è guarita: "Tampone negativo"

29 ottobre 2020 a

La campionessa è guarita. «Ciao Maria io esco!!!E questa volta per davvero!!!NEGATIVAAA»., dice su Instagram Federica

Pellegrini, la divina del nuoto italiano, che annuncia la sua negatività al tampone e la sua guarigione del Coronavirus. Federica appare in una foto sul social ed è ritratta sorridente mentre saluta, una foto - quella che la camoionessa ha scelto di postare - molto eloquente sul suo stato d'animo in questo momento di felicità dopo giorni davvero difficili nei quali ha battuto il virus.

Pellegrini ha sempre tenuto informati i propri fan sul suo stato di salute, attraverso post molto commentati dai follower.

