Colpo di scena alla Bartoccini, Mazzanti è il nuovo allenatore

Luca Mercadini 29 ottobre 2020 a

La Bartoccini Fortinfissi Perugia mercoledì sera non ha giocato. Causa Covid tra le fila di Busto Arsizio niente gara con i bustocchi. Ma la notizia è un'altra ed è un vero e proprio colpo di scena anche se la classifica delle perugine è tutt'altro che tranquillizzante. Coach Bovari non è più il tecnico delle Magliette Nere, al suo posto Davide Mazzanti. Sì, proprio il Ct della nazionale femminile vice campione del mondo e bronzo agli Europei. L'allenatore di Marotta, 44 anni, scoperto da Angelo Lorenzetti, marito di Serena Ortolani (opposta della Bartoccini) e papà di Gaia guiderà d'ora in avanti Perugia (penultima in classifica) verso la salvezza, obiettivo minimo a inizio stagione.

