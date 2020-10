Juve-Barcellona 0-2, gol e highlights della sfida di Champions League. A segno Dembelé e Messi | Video

28 ottobre 2020 a

La Juventus di Pirlo è costretta alla resa nella sfida di Champions League contro il Barcellona. Gli spagnoli si impongono per 2-0 dopo una partita in cui non sono di certo mancate le emozioni. Le reti degli ospiti portano la firma di Dembelé (14'), aiutato da una deviazione di Chiesa, e di Messi, che raddoppia dal dischetto.

Ben tre le reti annullate al bianconero Morata, tutte per fuorigioco. Diverse le occasioni da entrambe le parti. Considerato il pari per 2-2 tra Dinamo Kiev e Ferencvàros, questa la nuova classifica del Gruppo G: Barcellona punti 6; Juventus 3; Dinamo Kiev e Ferencvàros 1.

