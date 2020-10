Champions League, Bruges-Lazio 1-1: Correa in gol, poi Vanaken su rigore

28 ottobre 2020 a

La Lazio conquista un buon punto in trasferta, pareggiando 1-1 a Bruges, nonostante le tante assenze, nella seconda giornata del gruppo F di Champions League. I biancocelesti in vantaggio con Correa al 14’ si fanno raggiungere da Vanaken che al 42’ trova il pari su calcio di rigore. Inzaghi per la sfida in Belgio può contare solo su dodici giocatori di movimento più Reina in porta, per il resto a fargli compagnia in panchina ci saranno ben sei Primavera. Undici i calciatori rimasti a casa tra infortuni e Covid: Immobile, Luis Alberto, Strakosha, Luiz Felipe, Lazzari, Lucas Leiva, Djavan Anderson, Escalante, Radu, Armini e Cataldi. Solo Pereira è riuscito a raggiungere in extremis la squadra in Belgio dopo la seconda negatività del tampone chiesto all’Uefa ma parte dalla panchina.

