Champions League, Juventus-Barcellona 2-0. Dembelè e poi Messi, tre gol annullati a Morata

Prima sconfitta della stagione per la Juventus di Pirlo. In Champions League, all'Allianz Stadium di Torino, il Barcellona vince 2-0. Nel primo tempo segna Dembelè dopo 14' (ma la deviazione di Chiesa è decisiva, nella ripresa all'inizio dell'extratime il raddoppio su rigore di Messi. Una partita in cui i bianconeri, sempre privi di Ronaldo ancora a casa causa Coronavirus, non hanno mostrato significativi passi in avanti rispetto al campionato in cui non vince sul campo dalla prima giornata. Da segnalare l'incredibile record di Morata: allo spagnolo sono stati annullati tre gol per fuorigioco, in tutte le occasioni davvero questione di centimetri.

