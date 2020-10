Jannik Sinner, inizio sprint a Vienna: Ruud battuto in due set, agli ottavi c'è l'ostacolo Rublev

28 ottobre 2020 a

Primo scoglio superato per Jannik Sinner nel torneo di Vienna. Sul cemento della capitale austriaca l'altoatesino ha sconfitto il norvegese Ruud in due set, con il punteggio di 7-6, 6-3. L'attuale numero 43 del mondo affronterà il russo Rublev agli ottavi di finale, uno scoglio senza dubbio importante visto che l'avversario di giovedì 29 ottobre è il numero 5 del tabellone. Ma Jannik Sinner ha tutti i mezzi e le qualità per vincere ancora e approdare al turno successivo nel torneo di Vienna. Il processo di crescita è sempre più evidente. Nei giorni scorsi è arrivata pure la consacrazione del grande ex Nicola Pietrangeli: "Sinner per me è tra i primi 10 al mondo", ha detto.

