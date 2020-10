Juventus-Barcellona, gol di Dembelè. Quello di Morata annullato

28 ottobre 2020 a

Barcellona subito in vantaggio all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Dopo un palo colpito da Griezmann, i catalani siglano l'1-0 con Dembelè: decisiva la deviazione di Chiesa, sul tiro dell'esterno del Barcellona, che beffa così Szczesny.

Bianconeri subito alle corde, annullato gol a Morata per la posizione di fuorigioco al momento dell'avvio dell'azione dell'attaccante spagnolo. Problemi muscolari per Bonucci e Cuadrado. Poi Messi sciupa l'azione del possibile raddoppio in favore del Barcellona.

