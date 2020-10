Coppa Italia, Brescia-Perugia 3-0. Giovani e seconde linee ko, palo di Dragomir

28 ottobre 2020 a

Finisce l'avventura in Coppa Italia per il Perugia. Il Brescia, formazione che milita in Serie B dopo la retrocessione dal massimo campionato italiano, vince 3-0 e nel prossimo turno affronterà l'Empoli.

Il Perugia, dopo un buon inizio, è passato in svantaggio in seguito a un gol di Dimitri Bisoli. Il figlio dell'ex tecnico (e giocatore) del Perugia ha scagliato un siluro dalla distanza con la palla che si è infilata, imparabile, appena sotto l'incrocio dei pali. Dopo questo episodio di fatto non c'è stata più partita. Il Grifo, che ha schierato due giovanissimi l'esterno offensivo Lunghi (2003) e il difensore Tozzuolo (2002), ha giocato con diverse seconde linee senza l'allenamento di martedì nelle gambe per l'imprevista positività al Covid che ha colpito un suo giocatore costringendo tutta la rosa a un giro di tamponi a ridosso della partenza. Insomma dopo lo svantaggio non c'è stata più partita con il Brescia che ha poi ampliato il risultato con i gol di Aye su rigore (26') e Mangraviti nella ripresa sugli sviluppi di una mischia (71'). Al tramonto del match da segnalare un palo colpito dal Perugia (punizione di Dragomir e palla sfuggita al portiere).

