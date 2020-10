Volley A femminile, Bartoccini-Busto Arsizio rinviata per Covid

Alcuni casi di positività sospetta nei ranghi della formazione bustocca

28 ottobre 2020 a

a

a

La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Bartoccini Fortinfissi Perugia – Unet E-Work Busto Arsizio, valida per la 8^ giornata del Campionato di Serie A1 e in programma mercoledì sera alle 20.30 su Rai Sport HD. La Società bustocca, che si trovava già in Umbria per disputare il match, ha comunicato di aver accertato alcuni casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. In attesa di effettuare i tamponi di controllo, la gara è stata rinviata in via precauzionale. Così come in Superlega anche nel massimo campionato di volley femminile stanno aumentando i casi di positività al Covid.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.