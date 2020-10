Champions League, Real Madrid nel caos. Benzema a Mendy, siluro su Vinicius: "Non passargliela, gioca contro di noi" | Video

28 ottobre 2020 a

a

a

Il Real Madrid, prossimo avversario dell'Inter in Champions League, non sembra vivere una situazione serena all'interno dello spogliatoio. Martedì 27 ottobre ha strappato un pareggio in extremis contro il Borussia Moenchengladbach, rimontando due gol nel finale. Eppure i Blancos erano reduci dal successo sul campo del Barcellona nel Clasico.

Nell'intervallo del match in Germania tuttavia in un video di Rmc Sport Benzema, tra i senatori dello spogliatoio madrileno, è stato pizzicato mentre catechizzava a suo modo il compagno Ferland Mendy, sparando accuse pesantissime nei confronti di Vinicius jr: "Fratello, non passarla a lui. Ti giuro su mia madre che sta giocando contro di noi", ha detto il francese al connazionale. Insomma, risultati buoni in Liga e tra alti e bassi in Champions, ma lo spogliatoio è in fibrillazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.