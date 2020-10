Coronavirus, Justin Turner positivo in campo nella finale World Series di baseball: e poi fa festa

Folle finale in Mlb: la terza base era in campo e viene sostituito poi si tuffa nella festa

28 ottobre 2020

In campo con il Coronavirus, il club lo viene sapere e lo fa sostituire. Lui poi rientra in campo e fa festa con i compagni: baci, abbracci e foto. Succede negli Usa e il caso Justin Turner offusca la vittoria dei Los Angeles Dodgers che celebrano le World Series dopo 32 anni (finale giocata ad Arlington, in Texas, contro i Tampa Bay Rays).

moments in baseball that lead to unfortunate events, reverse uno card edition: pic.twitter.com/Bie1QE8RTb — Jordan (@jordancicchelli) October 28, 2020

Turner, sostituito durante gara-6 contro i Rays all'inizio dell'ottavo inning dopo la scoperta della positività al Covid arrivata a gara in corso, è poi sceso in campo a festeggiare il titolo con compagni e rispettive famiglie. Quando sul campo si è scatenata la festa, Turner non ha resistito ed è corso ad abbracciare i suoi compagni e i loro familiari. Poi è stato visto baciare la moglie e posare senza mascherina per una foto di squadra accanto al coach Dave Roberts. All'invito di un delegato della Mlb di lasciare il campo, ha opposto un rifiuto, contravvenendo ai protocolli anti Coronavirus della Mlb. Si è trattato del primo contagio di Covid da quasi due mesi per il baseball professionistico Usa. Il timore è che la serata di Arlington lascerà strascichi sanitari che macchierebbero una grande festa sportiva.

