Standing ovation Brunori e l'Entella vola in Coppa Italia

Il centravanti di Petrignano d'Assisi regala la qualificazione ai liguri con una prodezza al volo

Luca Mercadini 28 ottobre 2020 a

a

a

Un eurogol, una vera e propria prodezza. Protagonista assoluto Matteo Brunori, da Petrignano d'Assisi. Il centravanti, ex Arezzo, Pescara e Juventus Under 23 nelle ultime stagioni, ha realizzato un gol incredibile nel turno di Coppa Italia che ha visto la sua Entella trionfare 3-1 con il Pisa e passare il turno (affronterà la vincente di Torino-Lecce). A metà del secondo tempo della gara di Chiavari sul punteggio di 1-1 ci ha pensato il giocatore umbro a dare il la alla qualificazione segnando il gol del momentaneo 2-1. Lancio di Currarino e Brunori senza pensarci tanto calcia al volo di destro pescando il sette alla destra del portiere pisano. Applausi, chapeau ed Entella avanti in Coppa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.