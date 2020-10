Calcio, Coppa Italia: oggi Torino-Lecce e Verona-Venezia, dove vederle in tv

28 ottobre 2020 a

a

a

Sedici partite in due giorni, con le prime dodici formazioni di serie A in campo (ma nessuno scontro diretto), e un derby particolarmente sentito come quello veneto tra gialloblù e arancioneroverdi.

Sassuolo-Torino 3-3, Belotti e Caputo lasciano ancora il segno: tutti i bonus del match per il fantacalcio

Il programma del terzo turno di Coppa Italia promette spettacolo e gol, soprattutto perché la formula, già sperimentata con successo nelle due passate edizioni, prevede partite secche fino ai quarti di finale, con il doppio confronto riservato solo alle due semifinali. Saranno due, nel pomeriggio di oggi mercoledì 28 ottobre, le partite trasmesse in diretta su Raisport+ HD: alle 14:00, con telecronaca di Giacomo Capuano e Paolo Tramezzani, e interviste e interventi da bordocampo di Federico Calcagno, Torino-Lecce, in onda dallo stadio Olimpico “Grande Torino”, mentre alle 17:00, dal Bentegodi, sarà la volta di Verona-Venezia, con Luca De Capitani e Manuel Pasqual al commento e Francesco Rocchi a bordocampo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.