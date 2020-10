Juve-Barcellona in Champions League, probabili formazioni e dove vederla in tv: sfida argentina tra Dybala e Messi | Video Sky

28 ottobre 2020 a

Serata di gala, nonostante le porte chiuse, per la Juve in Champions League. All'Allianz Stadium infatti i bianconeri sfidano il Barcellona. Senza Cristiano Ronaldo, ancora positivo al Coronavirus, e con una difesa incerottata, la squadra di Pirlo affronta i catalani, pure loro non in un grande momento e reduci dalla sconfitta al Camp Nou nel Clasico con il Real Madrid. In attacco Pirlo si affida a Morata e al ritrovato Dybala, che così sfiderà il connazionale Leo Messi, supportato in attacco da Griezmann, il giovanissimo Ansu Fati e Dembelè. Arbitra l'olandese Makkelie.

Queste le probabili formazioni: Juventus: Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo. Barcellona: Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé, Griezmann, Ansu Fati; Messi. All. Koeman. Il match è visibile su Sky Sport Uno (201), Sky 252 e in chiaro su Canale5.

