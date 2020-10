Coppa Italia, Brescia-Perugia: orario e probabili formazioni

28 ottobre 2020 a

Una vigilia anomala, lunga, pesante. E’ quella che ha vissuto il Perugia che non ha potuto preparare come di consueto la partita valida per il terzo turno di Coppa Italia contro il Brescia in programma oggi al Rigamonti (ore 16, arbitra Robilotta di Sala Consilina), a causa della positività al Coronavirus riscontrata ad un calciatore biancorosso. Da qui la scelta di annullare la rifinitura prevista per la mattina, propedeutica alla partenza per Brescia originariamente fissata intorno alle 14. I test a tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi e così la squadra alle 17,30 è partita per Brescia (stamani la rifinitura).

Caserta dovrebbe dare spazio e minuti a chi ha giocato meno come Vanbaleghem, Cancellotti, Favalli o nuove chance ai baby Tozzuolo e Lunghi. Non convocati Minesso, Burrai, Kouan, Negro, Angella e Baiocco. Tra i partenti per Brescia figura anche il terzino sinistro Francesco De Marco. Chi passa il turno, affronterà la vincente tra Empoli e Benevento. Non convocati Minesso, Burrai, Kouan, Negro, Angella e Baiocco (nelle ultime ore in lutto per la scomparsa del padre). Le probabili formazioni: BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Mangraviti, Chancellor, Mateju; Bisoli, Van de Looi, Dessena; Spalek; Ayé, Skrabb. (A disposizione: Kotnik, Ndoj, Ghezzi, Labojko, Jagiello, Verzeni, Andrenacci). All. Lopez. PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Rosi, Sgarbi, Monaco; Cancellotti, Falzerano, Vanbaleghem, Moscati, Favalli; Lunghi, Bianchimano. (A disposizione: Bocci, Tozzuolo, Crialese, De Marco, Konate, Sounas, Dragomir, Elia, Melchiorri, Murano). All. Caserta Arbitro: Robilotta di Sala Consilina

