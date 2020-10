Il Coronavirus picchia duro sulla Sir Perugia, altri tre giocatori positivi: rinviato il match contro Milano

28 ottobre 2020 a

E' stata rinviata a data da destinarsi la sfida tra Milano e la Sir Safety Conad Perugia a causa della positività al Coronavirus di più di tre atleti in casa Block Devils. Il match era in programma il 31 ottobre. Martedì 27 ottobre la Sir Safety Conad Perugia ha comunicato la "positività al Covid 19 di altri tre propri atleti evidenziata dai risultati relativi al giro di tamponi effettuato lunedì 26. Tutti i positivi si trovano in isolamento come da protocollo e non presentano sintomi con l’eccezione di un giocatore che è debolmente sintomatico. Tutto il gruppo squadra - si legge nella nota - è stato immediatamente posto in isolamento. Nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi test per tutte le ulteriori verifiche della situazione e continuerà ovviamente il monitoraggio clinico dei giocatori positivi".



