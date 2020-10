Champions League, Shakhtar Donetsk- Inter 0-0: quanti errori per i nerazzurri

27 ottobre 2020 a

Inter fermata a Kiev. Finisce 0-0 la sfida esterna dei nerazzurri di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Questo è il secondo pareggio consecutivo dell’Inter in Champions League, dopo il 2-2 di San Siro contro il Borussia M’Gladbach.

La squadra nerazzurra non va oltre lo 0-0 all’Olimpiyskiy Stadium di Kiev contro lo Shakhtar Donetsk. La formazione di Conte non riesce ad espugnare il fortino degli ucraini colpendo due pali clamorosi nel primo tempo. In attesa dell’altro match del gruppo B in programma alle 21 tra Borussia M’Gladbach e Real Madrid lo Shakhtar sale a 4 punti, a 2 l’Inter.

