Covid, un altro giocatore del Sassuolo positivo: è Lukas Haraslin. Subito in isolamento domiciliare

Ancora un giocatore positivo in Serie A, nel Sassuolo. Il club neroverde, infatti, comunica che dai test effettuati è emersa la positività di Lukas Haraslin. La società ha spiegato di aver "prontamente posto il calciatore in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il gruppo squadra" e di essere "in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza". Continuano ad aumentare dunque i giocatori che risultano positivi al virus. Ieri, lunedì 26 ottobre, erano stati i due milanisti Donnarumma ed Hauge ad essere positivi al tampone e a dover rinunciare la partita contro la Roma.

